Samsun'da kaza: Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli öldü.

G.İ.E. (49) idaresindeki 06 BM 4629 plakalı otomobil, Kavakdibi mevkisinde indiği bisikletiyle yürüyerek yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Yıldız'a (58) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Yıldız ağır yaralandı.

Yıldız, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.