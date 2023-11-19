Samsun'da aranan 19 kişi yakalandı
Yayınlanma:
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Samsun'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, hırsızlık, uyuşturucu kullanma gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da aralarında yer aldığı 19 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yurttan