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Sakaryalı Kadınlar Şahlandı

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Sakaryalı Kadınlar Şahlandı
İlk otel konseptli festivali Sakaryaya getiren Feyfest kendi bünyesinde 10. otel konseptinde ise 2. sini düzenledi.

17 / 18 / 19 Kasım Sakarya Serdivanda düzenlenen Feyfest ‘’Öğreten ve Üreten Kadınlar’’ konulu festivalde misafirlerini ağırlıyor. Feyfest kurucusu Feyza Kaya önderliğinde Girişimci İş Kadınları Platformunda kadınlar, festivaller ile birbirlerini destekliyor, büyüyor, güçleniyor ve bu sayede ailelerine maddi destekte bulunuyorlar.

Ziyaretçilere ücretsiz olan festivalde el emeği göz nuru ürünler, tamamen organik gıdalar, altın,gümüş,pırlanta takılar, bijuteri, kıyafetler,aksesuarlar ve daha fazlası yer alıyor. Festivale aynı zamanda ünlü gazeteci yazar Sevda Türküsev de katıldı. Katılımcı ve konuklarımıza eğlendirici etkinlikler, bilgilendirici seminerler ve söyleşilerde yer alıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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