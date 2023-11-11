Sakarya, Karabük ve Düzce'de fidanlar toprakla buluştu

Sakarya, Karabük ve Düzce'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Sakarya Valiliği ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Adapazarı ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu Bakım İşletme Merkezi'nin bahçesinde fidan dikme töreni yapıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Yaşar Karadeniz, ormanları ve yeşili ayakta tutmanın, gelecek nesillerin de bu dünyada yaşamasını sağlayacağını belirterek, bunun aynı zamanda ekonomik mücadele olduğunu vurguladı.

Karadeniz, Türkiye'nin dünyaya mobilya ihraç ettiğini dile getirerek, "Ekonomik anlamda da ormanlarımızı güçlü hale getirdiğimizde ihraç ettiğimiz ürünlerle elde edilen dövizin tamamını ülkemizde bırakmış olacağız, vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, fidan ve ormanların yaşamla etle kemik gibi olduğunu belirterek, "Mevlam ormanlarımızın sayısını her geçen gün arttırsın inşallah. Önderimiz Peygamberimizin 'Yarın kıyamet kopsa bile elindeki fidanı dik.' sözü bizler için şiardır. Fidan baş tacımız, orman bizim her şeyimizdir. Biz ormansız, orman da bizsiz yaşayamaz." diye konuştu.

Orman Bölge Müdürü Önder Terzi de ülkenin ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan en büyük doğal zenginlik kaynakları ormanları korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere miras bırakmanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi.

Terzi, Sakarya'da yaklaşık 18 hektarlık alanda dikim sezonu boyunca 13 bin 500, etkinliğin yapıldığı alanda da 2 bin 23 fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, 2 bin 23 fıstık çamı ve defne fidanını toprakla buluşturdu.

Karabük

Karabük'te "Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" temasıyla 52 bin 46 fidan dikildi.

Kılavuzlar Mahallesi Pazaryolu mevkisindeki etkinlikte Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, protokol üyeleri ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Yavuz, konuşmasında, iklim değişikliği konusunda tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün dikeceğimiz fidanlarla geleceğimiz olan ormanlarımıza ve yeşil vatana katkı sağlayacağız." dedi.

Keskinkılıç da Türkiye'nin uzun yıllardır iklim değişikliğiyle ilgili ağaçlandırma kampanyaları yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda yapılan çalışmalarla Türkiye'nin orman varlığı 23 milyon hektarın üzerine çıkmıştır. Son 20 yılda Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde 6 milyarın üzerinde ağaç toprakla buluşmuştur. Bu yoğun gayret sonucunda Türkiye, şu anda ağaçlandırmada Avrupa'da birincidir, dünyada da 4. ülkedir. Türkiye, dünyada orman varlığını artıran ender ülkeler arasına girmiştir."

Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz, etkinliğin yapıldığı alanda mahlep, yabani kiraz ve sedir türlerinde 2 bin 23 fidanın dikileceğini, Karabük'te 41 lokasyonda toplam 52 bin 46 fidanın aynı anda toprakla buluştuğunu söyledi.

Bu arada etkinlikler kapsamında Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğünce İsmetpaşa mevkisinde fidanlarla "Türkiye Yüzyılı" yazıldı.

Düzce

Düzce'nin Musababa köyündeki 5 dönüm alana Orman İşletme Müdürlüğünce 10 bin kestane fidanı dikildi.

Etkinliğe katılan Vali Selçuk Aslan, kurum müdürleri ve personeli ile öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Yığılca ilçesindeki Kocameşe mevkisinde düzenlenen törende de ıhlamur, kestane ve servi fidanları dikildi.