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Sağlıkkent Konutları’nda ön teslimat 20 Kasım’da

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Sağlıkkent Konutları’nda ön teslimat 20 Kasım’da
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kent Konut’un Kartepe’de teslime hazırlanan Sağlıkkent konutlarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Genel Sekreter Gündoğdu’ya Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan, firma yetkilileri ve proje koordinatörleri eşlik etti. Sağlık personelinin yüzünü güldüren projenin teslimine sayılı günler kala konutları gezen Genel Sekreter Gündoğdu, projeyi en ince ayrıntısına kadar yerinde inceleyerek, teknik personelden son durum hakkında bilgi aldı.

ÖN TESLİM PROGRAMI

Toplam 36.093 m2 alan üzerinde inşa edilen, her ihtiyaca yönelik farklı konut tiplerinin bulunduğu projede, ticari alanlar, açık otoparklar ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Ayrıca geniş yeşil alana yer verilerek ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suyu toplanıp tekrar kullanılacak, bu geri kazanım sayesinde site sakinleri aidattan tasarruf sağlayacak. 502 dairenin olduğu Sağlıkkent Konutlarında, 52 adet 1+1 daire, 350 adet 2+1 daire ve 100 adet 3+1 daire yer alıyor. Teslim aşamasına yaklaşılan ve çalışmaların hızla sürdüğü projede, daire içi ve altyapı imalatları tamamlandı. Site içi yol ve peyzaj çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Sağlıkkent Konutlarında dairelerin ön teslimatı 20 Kasım tarihi itibariye başlayacak.

SAĞLIKKENT KONUTLARI
DAİRE ÖN TESLİM PROGRAMI

BLOK NO

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

BLOK 1

20.11.2023

23.11.2023

BLOK 2

24.11.2023

29.11.2023

BLOK 3

30.11.2023

5.12.2023

BLOK 4

6.12.2023

11.12.2023

BLOK 5

12.12.2023

15.12.2023

BLOK 6

18.12.2023

21.12.2023

BLOK 7

22.12.2023

27.12.2023

BLOK 8

28.12.2023

3.01.2024

BLOK 9

4.01.2024

9.01.2024

BLOK 10

10.01.2024

15.01.2024

BLOK 11

16.01.2024

19.01.2024

BLOK 12

22.01.2024

25.01.2024

BLOK 13

26.01.2024

31.01.2024

Kaynak:Haber Kaynağı

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