Sağlıkkent Konutları’nda ön teslimat 20 Kasım’da
Genel Sekreter Gündoğdu’ya Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan, firma yetkilileri ve proje koordinatörleri eşlik etti. Sağlık personelinin yüzünü güldüren projenin teslimine sayılı günler kala konutları gezen Genel Sekreter Gündoğdu, projeyi en ince ayrıntısına kadar yerinde inceleyerek, teknik personelden son durum hakkında bilgi aldı.
ÖN TESLİM PROGRAMI
Toplam 36.093 m2 alan üzerinde inşa edilen, her ihtiyaca yönelik farklı konut tiplerinin bulunduğu projede, ticari alanlar, açık otoparklar ve çocuk oyun alanları bulunuyor. Ayrıca geniş yeşil alana yer verilerek ekolojik düzeni sağlayacak yağmur suyu toplanıp tekrar kullanılacak, bu geri kazanım sayesinde site sakinleri aidattan tasarruf sağlayacak. 502 dairenin olduğu Sağlıkkent Konutlarında, 52 adet 1+1 daire, 350 adet 2+1 daire ve 100 adet 3+1 daire yer alıyor. Teslim aşamasına yaklaşılan ve çalışmaların hızla sürdüğü projede, daire içi ve altyapı imalatları tamamlandı. Site içi yol ve peyzaj çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Sağlıkkent Konutlarında dairelerin ön teslimatı 20 Kasım tarihi itibariye başlayacak.
SAĞLIKKENT KONUTLARI
BLOK NO
BAŞLAMA TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
BLOK 1
20.11.2023
23.11.2023
BLOK 2
24.11.2023
29.11.2023
BLOK 3
30.11.2023
5.12.2023
BLOK 4
6.12.2023
11.12.2023
BLOK 5
12.12.2023
15.12.2023
BLOK 6
18.12.2023
21.12.2023
BLOK 7
22.12.2023
27.12.2023
BLOK 8
28.12.2023
3.01.2024
BLOK 9
4.01.2024
9.01.2024
BLOK 10
10.01.2024
15.01.2024
BLOK 11
16.01.2024
19.01.2024
BLOK 12
22.01.2024
25.01.2024
BLOK 13
26.01.2024
31.01.2024