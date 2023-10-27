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Niğde 6. Kitap Fuarı açıldı

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Niğde 6. Kitap Fuarı açıldı
Niğde Belediyesi tarafından 120'nin üzerinde yayınevinin katıldığı 6. Kitap Fuarı düzenlendi. Vali Cahit Çelik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki fuarın açılışında, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Niğde Belediyesi tarafından 120'nin üzerinde yayınevinin katıldığı 6. Kitap Fuarı düzenlendi. Vali Cahit Çelik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki fuarın açılışında, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını belirten Çelik, maalesef tarih içinde bu hasletin kaybedildiğini anlattı.

Çelik, 1200'lerden sonra İslam dünyasının bu konuda geri düştüğüne, özellikle Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılmasıyla Avrupa ve Amerika'nın ön plana çıktığına işaret ederek, "Eğitime, bilime önem verirsek bizler de dünyayı yöneten bir devlet oluruz. Bedenimizin fiziki olarak nasıl gıdaya, suya ihtiyacı varsa ruhumuzun da kitaba ihtiyacı var. Ruhumuzu kitapla güzel sözlerle beslemediğimiz zaman ruhen gıdasız kalmış oluruz. Bu fuarın düzenlenmesinde çok büyük katkıları olan başta belediye başkanımıza ve herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fuarın 10 gün açık kalacağını söyledi.

Fuar boyunca, 51 yazar, şair ve edebiyatçıyı ağırlayacaklarını aktaran Özdemir, "Fuarımıza 120'nin üzerinde yayınevi katılıyor. 10 gün boyunca ilimle irfanla şehrimizin meydanında buluşacağız. İnanıyorum ki sadece 10 gün değil, 365 gün çocuklarımızın bu imkana ulaşabiliyor olması lazım." dedi.

Fuarın onur konuğu Prof. Dr. Nurullah Genç de kitap okumanın önemine dikkati çekerek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından fuar ziyarete açıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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