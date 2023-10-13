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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Otmanlar Mahallesindeki sarp arazide bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Otmanlar Mahallesindeki sarp arazide bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçları ve arazözler ile orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık yarım hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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