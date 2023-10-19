Milas çıntar kavurmasına da coğrafi işaret tescili almayı başardı

MİTSO, Milas'ın yöreye özgü ürünlerine coğrafi işaret tescili kazandırmayı sürdürüyor. Yöreye özgü ürünlerinin tanıtımını yapıp pazar değerli kazandırmayı hedefleyen MİTSO bir yandan da bunların üretiminin unutulup yok olmasını önlemeyi amaçlıyor. Bu amaçla MİTSO'nun Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret almayı başardığı son ürün Milas çıntar kavurması oldu. Milas çıntar kavurması, ilk yağmurların ardından ormanlık alanlarda ortaya çıkan yöreye özgü bir mantar türü olan çıntarın zeytinyağında kavrulmasıyla yapılıyor.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas çıntar kavurmasının coğrafi işaret tescili alınan 11'inci Milas ürünü olduğunu belirterek "Çıntar kavurmamız da artık coğrafi işaret tescili kazandı. Böylece coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 11'e yükseldi. Ayrıca yine yöremize özgü 7 ürünümüzün daha coğrafi işaret tescil işlemleri sürüyor" dedi. Reşit Özer, Milas ürünlerine coğrafi işaretler kazandırmada amaçlarının bu ürünlerin tanıtımını yapıp pazar değeri haline getirmek olduğunu söyledi. Özer "Günümüzde değişen üretim ve yaşam koşulları nedeniyle birçok yemeğimiz neredeyse unutulacak hale geliyor. Mutfak ve beslenme kültürümüzün önemli bir parçası olan bu yemeklerimizin unutulmasını önlemek istiyoruz. Coğrafi işaretlerle bu yöreye özgü yemeklerimize ve ürenlerimize bir pazar değeri kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Milas zeytinyağına ve Milas yağlı zeytinine AB coğrafi işareti almayı başaran MİTSO'nun TPMK'den coğrafi işaret aldığı diğer ürünler şunlar: Milas el halısı, Milas tepsi böreği, Milas çekişke zeytini, Milas çaykaması, Milas ekşili köftesi, Milas kanlı kavurması, Milas vekilharcı, Milas zeytinyağı sabunu.