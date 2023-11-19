Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına var

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.