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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına var
ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, açıklarında yer yer...

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah ilk saatlerden itibaren, batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, açıklarında yer yer 9 kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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