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Mersin'de minibüs iş yerine girdi: 2 yaralı

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Mersin'de minibüs iş yerine girdi: 2 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsün iş yerine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. S.Y'nin kullandığı 33 S 6255 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, D-400 kara yolunda Ş.Ç. idaresindeki 33 C 6040 plakalı minibüse çarptı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsün iş yerine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. S.Y'nin kullandığı 33 S 6255 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, D-400 kara yolunda Ş.Ç. idaresindeki 33 C 6040 plakalı minibüse çarptı.

Kontrolden çıkan 33 C 6040 plakalı minibüsün, yol kenarındaki iş yerine girmesi nedeniyle araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşletmede hasara neden olan kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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