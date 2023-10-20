Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Nusaybin Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri "dur" ihtarına uymayan bir aracı takibe aldı.