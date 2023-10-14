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Manisa'da trafik kazası:1 kişi hayatını kaybetti

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Manisa'da trafik kazası:1 kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu sürücülerden biri yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu sürücülerden biri yaşamını yitirdi.

Ramazan Çiçek'in (42) kullandığı 45 KL 540 plakalı hafriyat tırı, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı ilçesi geçişinde önünde seyreden A.Ö. idaresindeki 35 TBD 25 plakalı talaş yüklü kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan tırın sürücü kabini araçtan ayrıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde tırın sürücüsü Ramazan Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hafif yaralanan kamyon sürücüsü A.Ö. ise ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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