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Manisa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

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Manisa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 8 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir restoranda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı, cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir restoranda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 zanlı, cezaevine gönderildi.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Kasım'daki silahlı kavgayla ilişkin yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında "kasten öldürme, silahlı tehdit ve mala zarar verme" suçlarını örgütlü şekilde gerçekleştirdiği tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

- Olay

Yeni Mahalle'de Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki restoranda, aralarında husumet bulunan iki grup karşı karşıya gelmiş, çıkan kavgada tüfekle vurulduğu belirtilen Erkan Ildız (40) hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı.

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