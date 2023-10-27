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Malatya'da aranan 131 zanlı yakalandı

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Malatya'da aranan 131 zanlı yakalandı
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik 246 personelden oluşan 33 ekiple gerçekleştirilen operasyonda 131 zanlı yakalandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik 246 personelden oluşan 33 ekiple gerçekleştirilen operasyonda 131 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 246 personelle operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 adres arandı, zanlıların kent genelinde ikamet harici kaldıkları yerlere de operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 131 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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