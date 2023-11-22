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Malatya'da 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Malatya'da 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince...

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda il dışından kente silah getirileceği belirlendi.

Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramada, gizli bölmelerde saklanmış 5 glock tabanca ele geçirildi, şüpheliler Y.B. ve B.D.H.yakalandı.

Şüphelilerle ilgili adli işlem yapıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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