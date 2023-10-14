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Konya'da toptancılar çarşısında yangın çıktı

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Konya'da toptancılar çarşısında yangın çıktı
Konya'da toptancılar sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Merkez Selçuklu ilçesi Toptancılar Çarşısı'nda kırtasiye ve bakkaliye malzemelerinin satıldığı iş yerinin üst katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Konya'da toptancılar sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Merkez Selçuklu ilçesi Toptancılar Çarşısı'nda kırtasiye ve bakkaliye malzemelerinin satıldığı iş yerinin üst katında yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, plastik malzemenin yoğunlukta olduğu iş yerindeki yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler tedbir olarak iş yerinde soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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