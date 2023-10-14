Konya'da toptancılar çarşısında yangın çıktı

Konya'da toptancılar sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Merkez Selçuklu ilçesi Toptancılar Çarşısı'nda kırtasiye ve bakkaliye malzemelerinin satıldığı iş yerinin üst katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.