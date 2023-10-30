Kocaeli'nde Özel bireylerden 100. yılda anlamlı etkinlik

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi 100. Yıl özel sergisine Kocaeli Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ufuk Koçak, TEMA Vakfı İzmit Temsilcisi Nuran Taşdemir, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Enis Çolak, Kartepe Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Hüda Sarıoğlu ve yönetimi, Yeşilay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Salih Işık ve ekip gönülleri, Kızılay Derneği Kocaeli Şubesi, +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı ve Değirmendere Down Cafe Kurucusu Belgin Abanoz, merkezde eğitim gören öğrenciler, aileleri, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyetimizin 100. yılı için oluşturdukları sanat eserlerini sergileyen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel öğrencilerinden Ahmet Sayel, kardeşinin kendi yazıp yarışmaya katıldığı ‘Cumhuriyet 100 Yaşında’ adlı şiirini okuyarak, misafirlere küçük bir şiir dinletisi sundu.