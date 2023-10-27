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Kocaeli'nde 29 Ekim'de Toplu Taşıma Ücretsiz

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Kocaeli'nde 29 Ekim'de Toplu Taşıma Ücretsiz
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Buna göre vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımından 29 Ekim Pazar günü ücretsiz olarak yararlanacak.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler 29 Ekim Pazar günü tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

BAZI HATLARDA MEVCUT TARİFE DEVAM EDECEK

İzmit-Kartal güzergâhında hizmet veren Hat 200 ile Sabiha Gökçen Hattı olan 250, 250G ve Hat 700 ise mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.

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