Kocaeli’de yüzde 50 hibeli tavuk desteği üreticilerin yüzünü güldürdü

Projeyle Türkiye’nin ilk yerli ve ödüllü yumurtacı tavuk ırkı olan 8500 adet Atak-S yarka tavuk üreticilere teslim edildi. Üreticiler, kılavuz aşamasındaki tavuklardan ilk organik yumurtaları toplamaya başladı.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik destekleri bu yıl da artarak zirve yapıyor. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin gelir düzeyini artırıcı alternatif projeleri tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde, sürdürülebilir tarım anlayışıyla her yıl çiftçilere verilen can suyu destekler, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

PROJE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen ve Türkiye Tarım Şehirleri Birliği tarafından ödüle layık görülen, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu Projesi” kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli 16-18 haftalık Atak-s cinsi yerli tavuk, yemlik, suluk ve tavuk yemi desteği verildi. Doğal ortamlarda beslenen, hastalıklara dirençli ve yılda en az 280 gün yumurtlama özelliğine sahip yerli ve milli Atak-S yarka tavuklar, gelecek kuşaklar için sağlıklı bir dünyada yaşama ve sağlıklı beslenme hakkının savunulmasına da katkı sağlayacak. Projeyle kırsalda ailelerin geçimini sağlaması, kırsaldan kente göçün önlenmesi ve şehirden kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İLK YUMURTALAR ALINMAYA BAŞLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın biogüvenlik kurallarına uygun Kanatlı Hayvan İşletme Tescil Belgesi ile başvuruları alınan üreticiler arasında şartlara uygunluğu tespit edilen üreticilere tavuk ve ekipmanları teslim edildi. Üreticiler, henüz kılavuz aşamasındaki tavuklardan ilk yumurtalarını almaya başladı. Tavukların yetişkinliğe erişmesiyle birlikte yumurtlama performansının artarak zirve yapması bekleniyor.

DAHA ÖNCE 55 BİN TAVUK VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında üreticilere daha önce toplam 55 bin tavuk ile tavuk yemi, çeşitli sayılarda kümes, askılı yemlik ve suluk, folluk, çeltik ve su deposu desteği vermişti. Tavukların yumurta veriminden memnun olan üreticiler, Başkan Tahir Büyükakın’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

ÜRETİCİLER MEMNUN

Kandıra Hediyeli Mahallesi’nden Hasan İpek:

“Daha önce de bu projesinden yararlanmıştım. Bu gerçekten güzel ve iyi düşünülmüş bir proje. Daha da geliştirilip daha çok katma değer elde edilebilir. Bu projeden 500 tavuk aldık. Şimdilik günlük 300 yumurta elde ediyoruz. Hayvanlar daha gelişim aşamasında, yani kılavuz dediğimiz dönemdeler. Bu rakam yüzde 95’lere çıkacaktır. Yakından ilgilenilmesi gereken bir tavuk ırkı bu. Strese girmemeleri lazım, düzenli bakımları kontrolleri yapılması gerekiyor. Veteriner hekimlerin tavsiyelerine uyuyoruz. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde bakımlarını yapıyoruz.

“TAVUKLAR LEZZETLİ YUMURTA VERİYOR”

Yumurtaları öncelikle kendi çevremize, eşe dosta tavsiye üzerine satıyoruz. Tavuklar doğal salma olduğu için dışarıda geziniyor, güneşten ve temiz havadan faydalanıyor. Doğal olarak besleniyor. Bu da hayvanın huzurlu ve mutlu olmasını anlamına geliyor. Böyle olunca da yumurtalar daha lezzetli, daha kaliteli ve sağlıklı oluyor. Eski köy yumurtalarındaki lezzeti bu tavuklarda bulabilirler. Kırsalda tarımla uğraşanların bu projeye katılmasını tavsiye ediyorum. Kazancı çok yüksek olmasa da bir ailenin geçimini sağlayabiliyor. Kocaeli Büyükşehir, ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ diye bir slogan geliştirmiş. Biz de üreticiler olarak mutluyuz. Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum, böyle bir projeyi hayata geçirdiği için.”

“HEM SATIYORUZ HEM DE ÇOCUKLARIMIZ SAĞLIKLI BESLENİYOR”

Üretici Semra Ataman Düzcan:

“İnternetten, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tavuk desteği vereceğini gördüm. Şartlar uyduğu için hemen 200 tavuk için başvurdum. Tavuklarımızı aldık çok şükür. Kılavuz yumurtalarını almaya başladık. Çok memnunuz. Tavuklar doğal besleniyor. Dışarıda, yeşil alanda geziyorlar. Büyükşehir yem desteği de verdi sağ olsunlar. Yumurtaları pazarda satıyoruz. Çevremizden talepler oluyor, onları karşılıyoruz. Kalabalık bir aile olduğumuz için çocuklarımız, kendimiz yumurta yiyerek sağlıklı besleniyoruz. Bizim ailemizde kadın çiftçiler çok olduğu için, bağda bahçede kadınlar daha aktif. Ev ekonomimize destek oluyoruz, aynı zamanda kendimiz de doğal besleniyoruz. Büyükşehir’in desteklerinden memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın desteğinden dolayı teşekkür ediyorum.”

“EVİMİZİN MASRAFLARINI KARŞILIYORUM”

Kandıra Esentepe Mahallesi’nden Seyfettin Memiş:

“Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 hibeli tavuk desteğinden yararlandım. Daha önce de almıştım. Tavuklar gerçekten çok güzel. Büyükşehir’e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Emekliyim, köyümde çiftçilik yapıyorum. Büyükşehir’in mazot ve yem bitkisi tohumu desteğinden de yararlandım. 200 adet tavuk aldım. Bu atak cinsi gezen tavuk olduğu için doğal beslenir ve yumurtaları da lezzetli ve sağlıklıdır. Tavukları içerden değil de daha çok dışarıda doğal ortamda tutuyoruz. Açık havada geziniyorlar, besleniyorlar. Günde 120 yumurta alıyorum, her geçen gün artıyor. Yumurtaları Kandıra’da pazarda satıyorum. Kafes yumurtası değil gezen tavuk yumurtası olduğu için vatandaşlardan çok talep görüyor. Şimdiden siparişler aldım. Ekonomik olarak bize katkı sağlıyor. Evin masrafları çıkıyor.”