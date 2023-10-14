Kocaeli'de silahla vurulan taksi şoförü yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kullandığı takside vurulan şoför hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın (45) silahla vurulduğunu gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karaca'nın öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri, silah sesinin ardından elindeki tabancayla araçtan koşarak uzaklaştığı görülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.