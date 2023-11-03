Kocaeli Yeşilova Gençlik Merkezi yükseliyor

Yeşilova’da bulunan spor tesisine ait olan mevcut yapı yıkılarak yerine 3,5 katlı gençlik merkezi yapılıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin planladığı Hasan Doğan Gençlik Merkezi’nde hummalı bir çalışma devam ediyor. 2,5 kat şeklinde planlanan yapının birinci kat yapı imalatı sürüyor. İkinci katta ise tabliye kalıp, demir donatı montajı devam ediyor.

KULÜP ODALARI

Gençlik merkezi tamamlandığında amatör spor kulüplerinin önemli bir eksiği giderilecek. Yapının zemin katında idari ofis, 8 adet kulüp odası, 4 adet soyunma odası, soyunma odaları içerisinde duş, tuvalet, personel odası, temizlik odası, malzeme odası, yıkama-kurutma odası yer alıyor.

GENÇLER İÇİN FARKLI ALANLAR

Binanın birinci katında fitness salonu, soyunma odası, duş + tuvalet, kafe, PDR ofisi, çok amaçlı salon, idari ofis bulunuyor. 2. katta ise 5 adet derslik, 1 adet öğretmenler odası, mescit + abdesthane, atölye alanı, bilişim atölyesi, dinlenme ve oturma alanı alanı ve ofis, çatı katında ise kütüphane, depo, ofis yer alıyor.