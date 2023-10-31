Kocaeli Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından müjdesi verilen müze için hazırlıkların sonuna gelindi. Yaklaşık bir yıldır süren titiz çalışmalar sonucunda hayata geçirilen bu proje, Kocaeli'nin yerel kültürünü yaşatmayı, tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Portakal Hafız Konağı’nda Kocaelililerle buluşacak olan müze 4 farklı bölümden oluşuyor.

MANAV KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ SERGİLENİYOR

Kocaeli’de yaşayan Manav Türklerinin zengin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak için bir süredir çalışma içerisinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Yerel Kültür Platformu işbirliği ile hayata geçirilen “Kocaeli Yerel Kültür Müzesi“ 31 Ekim’de Portakal Hafız Konağı’nda hizmete açılacak. Müzenin pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü hizmete açık olması planlanıyor.

SERGİ TEMALARI 4 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Kocaeli Yerel Kültür Müzesi sergi temaları manavların Kocaeli’ye yerleşimi (manav mimarisi, yerel kültür mirası, dilden dile nesilden nesile manav mutfağı, motiflerin hikayesi), Ketenin yolculuğu (Keten ipinin yolculuğu, İlmek ilmek emek, Kandıra Bezi), Motiflerin dili (Kocaeli kilim motifleri, dokuma tezgahı) ve çok amaçlı salon (atölyeler, ritüeller yazılı ve sözü tarih çalışmaları) olarak dört ayrı bölümden oluşuyor.