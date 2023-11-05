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Kocaeli Seymen Millet Bahçesi’nde yoğun tempo devam ediyor

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Kocaeli Seymen Millet Bahçesi’nde yoğun tempo devam ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 800 dönümlük alanda inşa edeceği Seymen Millet Bahçesi’nin ilk etabında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Eylül ayında start alan ve 120 dönümlük alanı kapsayan 1. etap çalışmaları kapsamında ekipler, süpürgeli beton yürüyüş yolu ve doğal yürüyüş yolunun yüzde 60’ını tamamladı. Yeşil alan düzeltmeleri yapılan proje kapsamında otopark kazısı da eşgüdümlü olarak yapılıyor. Projenin tüm etapları tamamlandığında Seymen Millet Bahçesi, Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olacak.

DOĞAYLA İÇ İÇE SAĞLIKLI YAŞAM

Başiskele Seymen Kışlası’nın millet bahçesine dönüştürülmesiyle doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam alanı oluşturulacak. Seymen Millet Bahçesi 1. Etap’ta 4 kilometre yürüyüş yolu, bin iki yüz metre bisiklet yolu olacak Futbol sahası, tenis kortu, 2 adet basketbol ve voleybol sahaları, bisiklet parkı, 500 araçlık otopark, 60 dönümlük yeşil alan, 20 dönümlük koruluk, 5200 metrekarelik piknik alanı, 3000 metrekarelik çim tepe yer alacak.

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