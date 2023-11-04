Kocaeli İtfaiyesi yaralı Flamingoyu kurtardı

Yangın, deprem ve afetlere hızlı bir şekilde müdahale ederek birçok canı kurtaran Kocaeli İtfaiyesi, insan dışındaki diğer tüm canlılarında yardımına koşuyor. İzmit Körfezinde denizin ortasında yaralı olduğu için uçamayan sevimli Flamingo, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.