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Kocaeli İtfaiyesi yaralı Flamingoyu kurtardı

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Kocaeli İtfaiyesi yaralı Flamingoyu kurtardı
Yangın, deprem ve afetlere hızlı bir şekilde müdahale ederek birçok canı kurtaran Kocaeli İtfaiyesi, insan dışındaki diğer tüm canlılarında yardımına koşuyor. İzmit Körfezinde denizin ortasında yaralı olduğu için uçamayan sevimli Flamingo, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizin ortasında bir Flamingo’nun mahsur kaldığı ihbarının alınmasından sonra Kocaeli İtfaiye Suüstü Kurtarma ekipleri, hızlıca Flamingo’nun bulunduğu alana ulaştı.

Özenli bir çalışma ile zarar görmeden bota alınan sevimli Flamingo, kıyıya getirilerek hayvan koruma ekiplerine teslim edildi.

Yapılan ilk muayenede Flamingonun kanadında yara olduğu tespit edildi. Sevimli Flamingo tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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