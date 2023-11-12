Kocaeli Büyükşehir’den özel öğrencilere spor şenliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğince Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel gereksinimli bireylere geleneksel spor şenliği gerçekleştirildi. Bu yıl 4.’sü yapılan şenlikte 10 farklı branşta egzersiz istasyonu kurularak bireylerin motor becerilerine katkı sağlandı.

10 FARKLI BRANŞTA EGZERSİZ

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Enis Çolak ve spor bilimleri fakültesinden 30 üniversite öğrencisiyle gerçekleşen spor şenliğinde; Hemsbal, Okçuluk, Mini Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Bocce, Eğlenceli atletizm, Jimnastik, Floor curling branşlarında istasyonlar kuruldu. Bu istasyonlarda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören 122 öğrenci, üniversite öğrencileriyle eş olacak şekilde gruplarda egzersizlerini tamamladı.

KİMLİK VE ROLLERİNİ KEŞFETMESİ SAĞLANIYOR

Yapılan araştırmalarda fiziksel aktivitelere düzenli olarak katılan özel gereksinimli bireylerin davranışlarında ve motor becerilerinde olumlu yönde değişikliklerin olduğu belirtiliyor. Yetkililer özel gereksinimli öğrencilerin sosyal yaşama katılımlarının artmasında sporun çok önemli bir yeri olduğunu, spor veya herhangi bir fiziksel aktiviteye katılımda kişinin farklı kimlik ve rollerini keşfetmesine olanak sağladığı belirtiliyor.

SPORUN ÖZEL BİREYLERE KATKISI

Bu tür yapılan egzersizlerle ayrıca bireylerin kendini, algılayışını değiştirme fırsatı sunduğunu ve engelin farkındalığını azalttığı gözlemlenmektedir. Özel bireyin kendi kararlarını verme yeteneğini geliştirerek bağımsızlık duygusunun artmasına yardımcı olmaktadır. Özel bireyin sahip olduğu sosyal çevreyi geliştirip, iletişim becerilerinin artmasını destek olup öz güven gelişimine yardımcı olur.