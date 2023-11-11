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Kocaeli Büyükşehir’den öğrencilere 10 Kasım’a özel film gösterimi

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Kocaeli Büyükşehir’den öğrencilere 10 Kasım’a özel film gösterimi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 85’inci ölüm yıldönümü kapsamında öğrencileri “Son Akşam Yemeği” filmiyle buluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. sene-i devriyesi kapsamında “Son Akşam Yemeği” filmini öğrencilerle buluşturdu. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Nuh Çimento Kız Teknik Meslek Lisesi ve İzmit Lisesi öğrencileri katıldı. Cumhuriyet’in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü’nde verilen akşam yemeğini konu edinen film öğrenciler tarafından çok beğenildi.

“SON AKŞAM YEMEĞİ”

28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün Cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bir yirmi dört saate şahitlik edecektir.

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