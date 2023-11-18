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Kocaeli Büyükşehir, sağanak yağış öncesi teyakkuza geçti

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Kocaeli Büyükşehir, sağanak yağış öncesi teyakkuza geçti
Kocaeli Valiliği’ne bağlı AFAD tarafından Meteorolojiden alınan bilgiye göre 18 Kasım Cumartesi günü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de Marmara Bölgesi ve Kocaeli'yi etkisi altına alması beklenen sağanak yağış ile fırtına öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun talimatıyla Büyükşehir ve İSU ekipleri, 12 ilçede yağmursuyu hatları, mazgal ve ızgara temizliklerini yaparken, motopomp ve kurtarma araçlarını teyakkuza geçirdi.

MAZGAL VE IZGARALARDA TEMİZLİK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için yağış uyarısı yaptı. Marmara Bölgesi ile birlikte Kocaeli'nde de etkili olması beklenen yağış uyarısına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri yağış öncesinde olası su baskınlarının önüne geçebilmek için mazgal ve ızgara temizliklerini yaptı. Diğer ekipler ise olası su baskınına karşı motopomp araçlarını hazır hale getirdi. Olası bir su baskınında vatandaşların 112 ve 153 çağrı merkezlerine haber vermesi yeterli.

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