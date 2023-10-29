Kocaeli 100. yılda ‘Cumhuriyet’ aşkına koştu

“Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda sporun her branşına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Cumhuriyet Koşusu ile taçlandırdı. Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği su altında Türk Bayrağı açma etkinliği ile Kocaeli 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu, Sekapark’ta gerçekleştirildi. Genci yaşlısı her yaştan binlerce sporseverin katıldığı ‘Türkiye Yüzyılına Koşuyor’ Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu bu yıl da nefes kesti.

DEV TÜRK BAYRAĞI EŞLİĞİNDE 100. YIL COŞKUSU

Kocaelili gönüllü 100 dalgıçtan oluşan dalış ekibi, tüpler yardımıyla Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde dalış yaparak 50 x 38,46 metrelik bin 923 metrekarelik Türk bayrağını açtı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte dev Türk bayrağı büyük bir alkış alırken tekne korteji ile birlikte meşaleler yakıldı. Gösteri sonunda Sekapark Uçurtma Tepesi önünde başlayan ‘Türkiye Yüzyılına Koşuyor’ Kocaeli 10. Uluslararası Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu’nun startını Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın birlikte verdi.

“CUMHURİYETE SAHİP ÇIKTIĞINIZI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİNİZ”

Atatürk’ün emaneti Cumhuriyet’i coşkuyla kutlamak için etkinlikler düzenlendiğini belirten Başkan Büyükakın, “Bugün Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kocaeli'de de büyük bir coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Evvela sizlere teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinliklerine çok güçlü bir şekilde destek verdiniz. Cumhuriyete sahip çıktığınızı ve çıkacağınızı bir kez daha gösterdiniz. Ben bununla gurur duyuyorum. Sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Ama tabi ki asıl teşekkürü kime edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e edeceğiz. Onun çok kıymetli silah arkadaşlarına, o günden bugüne kadar bu vatan için emek vermiş tüm devlet büyüklerimize, şehitlerimize gazilerimize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah vatanımız, bayrağımız, devletimiz, birlik ve beraberliğimiz ilelebet payidar olur diyorum. Sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

KOŞUYA 2 BİN 208 KİŞİ KATILDI

Cumhuriyet Koşusu, 1 kilometrelik çocuk maratonu, 3 kilometrelik halk maratonu ve 10 kilometre koşusu olmak üzere 3 kategoride düzenlendi. Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak düzenlenen koşuya bu yıl da katılım yoğun oldu. Toplam 2 bin 208 kişinin katıldığı maratonda genç, yaşlı, gazi, engelli ve engelsiz çok sayıda vatandaş ellerinde vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi şanlı Türk bayrağını dalgalandırarak koştu.

10 KM’DE KUNUR VE SANG BİRİNCİ OLDU

10 kilometrelik Cumhuriyet Koşusunda yarışmaya katılan 505 sporcu, göğüslerine takılan numaralardaki çiple takip edildi. Nefes nefese geçen 10 kilometrelik profesyonel sporcu koşusunda bayanlarda Derya Kunur, erkeklerde ise Benard Cheruıyot Sang birinci oldu. İki sporcuya 30 bin TL nakdi para ödülü verildi.

3 KİLOMETRENİN BİRİNCİLERİ

3 km Halk Koşusu’nda genel klasmanda erkeklerde Diren Sağlam birinci, Mehmet Can Kapağan ikinci, Umut Çakar üçüncü oldu. Bayanlarda ise Serra Sude Kökduman birinci, Zerra Baysal ikinci, Başak Yaprak Boğan ise üçüncü oldu. Bay ve bayanlarda Halk koşusu birincilerine 6 bin TL nakdi para ödülü Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ali Yeşildal tarafından verildi.

ÇOCUKLARA ANI MADALYASI

Cumhuriyet Koşusu Çocuk Maratonu’na katılan çocuklar neşeli dakikalar geçirdi. Sekapark alanı içerisinde yapılan 1 kilometre mesafeli Çocuk Maratonu’nda tüm çocuklara anı madalyası verildi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ŞÖYLE OLUŞTU

10 KM PROFESYONEL KOŞU

Kadınlar: 1. Derya Kunur, 2. Sümeyye Erol, 3. Gamze Bulut Duvar

Erkekler: 1. Benard Cheruıyot Sang, 2. Laban Kipkemboi, 3. Ramazan Baştuğ

3 KM HALK KOŞUSU

Kadınlar: 1. Serra Sude Kökduman, 2. Zerra Baysal, 3. Başak Yaprak Boğan

Erkekler: 1. Diren Sağlam, 2. Mehmet Can Kapağan, 3. Umut Çakar