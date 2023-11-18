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Kırklareli'ndeki uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda tutuklu sayısı yükseliyor

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Kırklareli'ndeki uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda tutuklu sayısı yükseliyor
Kırklareli'ndeki helikopterle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli'ndeki helikopterle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bulgaristan'dan gelen bir helikopterden Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyü yakınlarına 101 kilogram skunk atılmasıyla ilgili soruşturmayı sürdüren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu örgüt elebaşı olduğu öne sürülen F.G'nin de aralarında olduğu 4 zanlıyı tespit etti.

İstanbul'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki şüphelilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda F.G, H.Ç, B.E.E. ve H.E.C.E. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 96 fişek, 10 cep telefonu, İngiltere'ye ait 28 SIM kart, 30 gram skunk, 30 gram kokain, 2 sentetik hap ile 3 öğütücü aparat ele geçirildi.

Kırklareli'ne getirilen zanlılar, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.G, B.E.E. ve H.E.C.E. tutuklandı. H.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale Hava Radar Komutanlığınca 16 Temmuz'da gece saatlerinde yurt dışından kayıt dışı bir helikopterin Kırklareli'ne giriş yaptığının tespiti üzerine başlatılan operasyon kapsamında, helikopterden atıldığı belirlenen 101 kilogram skunk ele geçirilmiş, zanlılar L.H, A.O. ve H.G. tutuklanmıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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