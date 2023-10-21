Kayseri'de temizlik işçisi AVM'nin mescidinde ölü bulundu

Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'ndeki bir AVM'nin mescidinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise bilgi verdi. Kayseri'de bir alışveriş merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan kişi, mescitte ölü bulundu.