Kayseri'de kocasını bıçakla öldüren kadın tutuklandı

Yunus Emre Mahallesi Kaldırım Caddesi'ndeki apartmanda oturan Ahmet U. ile eşi M.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.U. eşini bıçakladı. Ahmet U. olay yerinde hayatını kaybetti.