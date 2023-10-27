Kastamonu'da ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeğiyle yakalanan kişi tutuklandı

Kastamonu'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeğiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu M.D'nin evinde arama yapıldı.

Aramada, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği, 2 bin 868 tabanca fişeği, 50 av tüfeği fişeği ile 15 tabanca şarjörü ile geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.D. emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.