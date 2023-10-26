Kastamonu’da 47 ev kül oldu

Kastamonu'nun Tosya bölgesinde bulunan bir köy, yangın felaketi ile karşı karşıya kaldı. Bu korkutan olay sonucunda tam 47 ev hasar gördü.

Olayın Başlangıcı ve İtfaiye Müdahalesi

Yağcılar köyünde başlayan bu yangın, henüz kesin bir neden belirlenemese de, evlerin birbirine olan yakınlığı bu felaketin daha da büyümesine sebep oldu. Yangına karşı hızla bir tepki gösteren çevre illerden ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'nün ekipmanlarıyla birlikte hemen müdahalede bulundu. Yangının büyümesini önlemek adına Orman Genel Müdürlüğü tarafından helikopter desteği de sağlandı.

Yangının Kontrol Altına Alınması

Ekiplerin büyük çaba sarf etmesi ve yoğun uğraşları sonucunda, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ne yazık ki, yangın esnasında 47 köy evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının Ardından

Yangın felaketinin yarattığı bu dehşet verici manzara, AA ekibi tarafından dron ile kaydedildi. Evlerin yanı sıra, köydeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da zarar gördüğü belirtildi. Ayrıca, tarım aletlerinin de bu yangından nasibini aldığı ifade edildi.

Köy muhtarı Osman Namlı, basın mensuplarına verdiği demeçte, yangının büyüklüğünden bahsederek "Ahırlar ve samanlıklar dışında kalan 47 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tarım aletlerinden traktörler de yangında zarar gördü. Ancak köydeki hayvan sayısının ne kadar etkilendiği konusunda net bir bilgiye sahip değiliz." şeklinde konuştu.

Namlı ayrıca, evlerin büyük bir kısmının yaz aylarında kullanıldığını ve yangın sırasında birçoğunun boş olduğunu da ekledi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır.