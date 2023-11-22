Kars'taki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Kars'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.N.G idaresindeki 36 AAR 766 plakalı hafif ticari araç, İsmail Aytemiz Bulvarı'nda O.K. yönetimindeki 38 FF 200 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobil...
Kars'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
N.G idaresindeki 36 AAR 766 plakalı hafif ticari araç, İsmail Aytemiz Bulvarı'nda O.K. yönetimindeki 38 FF 200 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü O.K. ile araçlarda bulunan K.Y, N.A, B.A.T, B.B. ve E.K, yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yurttan