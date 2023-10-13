Kars'ta çiftçilere ücretsiz tohum dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazileri Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Akyaka ilçesindeki Akyaka Şeker Pancarı Bölge Şefliği önünde tohum dağıtım töreni düzenlendi. Kars'ın Akyaka ilçesinde tarım arazileri doğal afetlerden zarar gören çiftçilere ücretsiz tohum dağıtıldı.

İlçede haziranda ceviz büyüklüğünde etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçilere, burada tohum dağıtımı yapıldı.

Törende konuşma yapan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının sahada olacağını ifade ederek, "Biz milletin yanında olacağız, her daim 7/24 milletimiz için tarlalarda, ahırlarda olacağız. Onların istekleri bizim için emirdir, makamın sahipleri onlardır. Biz onlara hizmet etmekle görevli memurlarız." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Dünyanın hiçbir ülkesinde tarıma, hayvancılığa bu kadar destek veren bir ülke yoktur. Ekince, toplayınca, hasat edince ve satın alınca destek veriyoruz. Aynı uygulamayı hayvancılıkta da yapıyoruz, buzağı, süt desteği veriyoruz." diye konuştu.

Afet nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçilere devlet desteği

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ise 2 bin 436 çiftçinin afetlerden etkilendiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanlığımız tarafından 5 milyon lira acil yardım ödeneği Valiliğin hesabına gönderilmiştir. Bu ödeneğe 1 milyon 785 bin lira İl Özel İdaresi kaynağı eklenerek toplamda 6 milyon 785 bin lira ile Sarıkamış, Selim, Digor, Arpaçay ve Akyaka olmak üzere 5 ilçemiz ve il merkezini içeren afet bölgelerinde 52 köyümüz için toplamda 570 ton 150 kilogram arpa tohumu alınmıştır."