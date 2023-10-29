Karadeniz'de teknelerle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar

Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tekneler Karadeniz'e açıldı. Kutlamalar için Akçakoca Limanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 balıkçı ve gezi teknesi, Türk bayraklarıyla süslendikten sonra denize açıldı.