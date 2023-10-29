  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Karadeniz'de teknelerle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar

Karadeniz'de teknelerle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar

Yayınlanma:
Karadeniz'de teknelerle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladılar
Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tekneler Karadeniz'e açıldı. Kutlamalar için Akçakoca Limanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 balıkçı ve gezi teknesi, Türk bayraklarıyla süslendikten sonra denize açıldı.

Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında tekneler Karadeniz'e açıldı. Kutlamalar için Akçakoca Limanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 balıkçı ve gezi teknesi, Türk bayraklarıyla süslendikten sonra denize açıldı.

Akçakoca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de 38 kilometrelik sahil şeridi boyunca deniz turu yapan teknelere sirenleriyle eşlik etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu'na vatandaşlardan yoğun ilgi
İzmir'de Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı
İzmir'de Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı
Ankara Haymana'da 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Ankara Haymana'da 4 bin 447 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Kastamonu’da 47 ev kül oldu
Kastamonu’da 47 ev kül oldu
Sağlıkkent Konutları’nda ön teslimat 20 Kasım’da
Sağlıkkent Konutları’nda ön teslimat 20 Kasım’da
Erzurum ve Erzincan'da tarımsal dönüşüm devam ediyor
Erzurum ve Erzincan'da tarımsal dönüşüm devam ediyor