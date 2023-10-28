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Kadirli Kaymakamı 100 yaşındaki kadını ziyaret etti

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Kadirli Kaymakamı 100 yaşındaki kadını ziyaret etti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kaymakam Yakup Güney, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 yaşındaki Sultan Ağaçdelen'i ziyaret etti. Kaymakam Güney, beraberindekilerle, Aşağı Çiyanlı köyünde yaşayan Ağaçdelen'e ziyarette bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kaymakam Yakup Güney, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 100 yaşındaki Sultan Ağaçdelen'i ziyaret etti. Kaymakam Güney, beraberindekilerle, Aşağı Çiyanlı köyünde yaşayan Ağaçdelen'e ziyarette bulundu.

Ağaçdelen'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye eden Güney, "Cumhuriyet ile yaşıt Sultan Ağaçdelen'i ziyaret ettik. Ülkemizin tarihini, gelişimini ve başarılarını görmüş bir kişi. Cumhuriyet'imizle aynı yaşta olan Sultan teyzemizi ziyaret ederek kendisine sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diledik." diye konuştu.

Ağaçdelen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verilen Türk bayrağını öptü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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