İzmir'in içme suyunu sağlayan barajlarda kuraklığın etkileri sürüyor
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Kuraklığın etkilerinin görüldüğü İzmir'de başta Tahtalı olmak üzere içme suyunun sağlandığı tüm barajların doluluk oranları geriledi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 20 Ekim verilerine göre, kentteki 5 barajın doluluk oranı, geçen senenin aynı ayına göre azaldı.
Geçen yılın aynı dönemine göre doluluk, Tahtalı'da yüzde 44'ten yüzde 29'a, Balçova'da yüzde 26'dan yüzde 15'e, Güzelhisar'da yüzde 65'ten yüzde 59'a, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 49'dan yüzde 22'ye, Ürkmez'de yüzde 52'den yüzde 16'ya düştü.
Yurttan