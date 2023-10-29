İzmir'de Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk sergisi açıldı

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları ve özel eşyaları ile döneme ilişkin belgeleri içeren "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, İzmir'de açıldı.

Folkart Galery tarafından 7 yıllık hazırlık sonucu oluşturulan sergide 510 parça bulunuyor.

Sergide Atatürk'ün, aralarında az bilinenlerin de olduğu 150 fotoğrafıyla, sigara tabakaları, bastonu, kravatı gibi eşyalarının yanı sıra Atatürk'ün bazı kişilere imzaladığı fotoğrafları ile yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar görülebiliyor.

Özel yazışmalarının orijinalleri, el yazması mektupları, madalyalar, en kritik anlardaki telgrafları, annesi Zübeyde Hanım'ın mektubu, döneme ilişkin afişler, belgeler, gazete ve dergi örnekleri, 100 yıl önce kullanılan Cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş özel objeler de sergide yer alıyor.

Folkart Galery'deki sergi 31 Mart 2024'e kadar ziyarete açık olacak.

- İlk gün binden fazla ziyaretçi

Sergiyi ilk gün binden fazla kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Sergiyi gezenlerden Türkçe öğretmeni Gonca Gür, AA muhabirine sergiyi sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, ilk gününde ziyaret etmek istediğini söyledi.

Sergiyi beğendiğini anlatan Gür, “Atatürk'ün görmediğimiz resimleri de var. Zaten Atatürk hayranı bir insanım.” dedi. Gür, Atatürk’ün çok şeyler başardığını ifade ederek, yaptıklarıyla ilgili her geçen gün yeni şeyler öğrendiğini anlattı.

Atatürk’ün özel eşyalarından çok etkilendiğini dile getiren Gür, gözlerinin sulandığını aktardı.

Sergi için İzmir’in Bergama ilçesinden geldiğini söyleyen Ahmet Seyhan da İzmir’de böyle bir sergi açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atatürk’ün daha önce görmediği özel eşyalarından çok etkilendiğini belirten Seyhan, "O günlere gitti aklım. Nasıl yaşamışlar, ne sıkıntılar çekmişler. Memleket için neler yapmışlar? Onları düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Seyhan, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak, nice yüz yıllar diledi.