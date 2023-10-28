  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. İzmir'de FETÖ operasyonu: 28 kişi tutuklandı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 28 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
İzmir'de FETÖ operasyonu: 28 kişi tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 84 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 77 ilde düzenlenen "Kıskaç" operasyonları kapsamında İzmir'de gözaltına alınan 84 şüpheliden 28'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 84 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Diğer 56 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) koordinasyonunda, MİT Başkanlığının desteğiyle yürütülen operasyonlar kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının haklarında yakalama kararı verdiği 93 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, diğer 84 zanlı adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Bandırma'da Coşkulu 100.Yıl Kutlaması
Kastamonu’da 47 ev kül oldu
Kastamonu’da 47 ev kül oldu
Sağlıkkent Konutları’nda ön teslimat 20 Kasım’da
Sağlıkkent Konutları’nda ön teslimat 20 Kasım’da
Erzurum ve Erzincan'da tarımsal dönüşüm devam ediyor
Erzurum ve Erzincan'da tarımsal dönüşüm devam ediyor
Kocaeli'de 20 bin Türk Bayrağı dağıtılacak
Kocaeli'de 20 bin Türk Bayrağı dağıtılacak
Deprem bölgesindeki kadın üreticilerden 100’üncü yıl dayanışma paketi
Deprem bölgesindeki kadın üreticilerden 100’üncü yıl dayanışma paketi
Bandırma'da vefa gecesi...
Bandırma'da vefa gecesi...
Egeli Üreticiler, Korunmaya Muhtaç Hayvanlara Destek Oluyor
Egeli Üreticiler, Korunmaya Muhtaç Hayvanlara Destek Oluyor