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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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