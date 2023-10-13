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İzmir'de 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, 160 düzensiz göçmen ise yakalandı

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İzmir'de 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, 160 düzensiz göçmen ise yakalandı
İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 160 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik bot ve can sallarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 82 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ekipler ayrıca Dikili, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında ise lastik botlarla, yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 160 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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