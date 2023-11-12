İzmir Valiliğinden uyarı: Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

İzmir Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."