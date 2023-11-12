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İzmir Valiliğinden uyarı: Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

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İzmir Valiliğinden uyarı: Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak
İzmir Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

İzmir Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaynak:Haber Kaynağı

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