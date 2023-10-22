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İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 17 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 17 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Durdurulan hareketli bottaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 14 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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