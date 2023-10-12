  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Isparta'da dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Isparta'da dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Isparta'da dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Isparta'da otomobil almak için kente gelen kişinin 300 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Isparta'da otomobil almak için kente gelen kişinin 300 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinde gördüğü arabayı olmak için Hatay'dan Isparta'ya gelen kişinin 300 bin lirasının dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin Isparta merkezli Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de düzenlediği operasyonda M.R.Z, M.E, D.F, T.A. ve S.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Bodrumspor Yelken Kulüp Tesisi Açıldı
Bodrumspor Yelken Kulüp Tesisi Açıldı
Bodrum'a 2741 turist geldi
Bodrum'a 2741 turist geldi
Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!
Ankaralılar Dikkat! EGO’dan Bomba Güzergah Açıklaması: İşte Değişen Hatlar!
Emekli NASA astronotu Hatay'da öğrencilerle buluştu
Emekli NASA astronotu Hatay'da öğrencilerle buluştu
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem korkuttu
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem korkuttu
50 Yaş Üstüne Sürpriz: Bedava Gezeceksiniz! Tarihi Yerleri Ücretsiz Keşfetme Fırsatı! Kimler Katılabilir?
50 Yaş Üstüne Sürpriz: Bedava Gezeceksiniz! Tarihi Yerleri Ücretsiz Keşfetme Fırsatı! Kimler Katılabilir?
Öğrenci Konaklama Krizi: Kiralık Evler Ulaşılmaz Oldu!
Öğrenci Konaklama Krizi: Kiralık Evler Ulaşılmaz Oldu!
Artvin'de Ayı Saldırısı
Artvin'de Ayı Saldırısı