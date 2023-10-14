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Isparta'da balkondan düşen kişi öldü

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Isparta'da balkondan düşen kişi öldü
Isparta'da dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Anadolu Mahallesi 4207 Sokak'ta oturan kalp hastası Bekir Bilgili 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düştü.

Isparta'da dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Anadolu Mahallesi 4207 Sokak'ta oturan kalp hastası Bekir Bilgili 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beton zemine düşerek hayatını kaybeden Bilgili'nin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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