Isparta'da balkondan düşen kişi öldü
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Isparta'da dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Anadolu Mahallesi 4207 Sokak'ta oturan kalp hastası Bekir Bilgili 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düştü.
Isparta'da dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen 90 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Anadolu Mahallesi 4207 Sokak'ta oturan kalp hastası Bekir Bilgili 5 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beton zemine düşerek hayatını kaybeden Bilgili'nin cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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