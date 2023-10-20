Hatay'da sazlık alanda yangın çıktı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde sahildeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde sahildeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çaylı Mahallesi'nde sahildeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yurttan