  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Hatay'da otomobil refüje çıktı: 5 kişi yaralandı

Hatay'da otomobil refüje çıktı: 5 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Hatay'da otomobil refüje çıktı: 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde, otomobilin refüje çıkması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, otomobilin refüje çıkması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ç. idaresindeki 31 HV 565 plakalı otomobil, Sarımazı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü ile araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Kocaeli Büyükşehir’den zorlu mücadele! Kocaeli Kar ile Savaşıyor
Kocaeli Büyükşehir’den zorlu mücadele! Kocaeli Kar ile Savaşıyor
Bolu'da kar yağışı artıyor
Bolu'da kar yağışı artıyor
Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü
Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü
Bursa'da araba havuza düştü
Bursa'da araba havuza düştü
Erzurum'da feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erzurum'da feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
BUDO'nun 16 seferi iptal edildi
BUDO'nun 16 seferi iptal edildi
Balıkesir'de Faciadan Dönüldü
Balıkesir'de Faciadan Dönüldü