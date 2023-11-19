  1. Anasayfa
  2. Yurttan
  3. Hatay'da deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı

Hatay'da deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı

Yayınlanma:
Hatay'da deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşandı.

Belediye ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Öte yandan denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil bandı su altında kaldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Yurttan
Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Çınarcık ve Esenköy’deki fırtına balıkçı barınaklarını vurdu
Kocaeli Büyükşehir’den zorlu mücadele! Kocaeli Kar ile Savaşıyor
Kocaeli Büyükşehir’den zorlu mücadele! Kocaeli Kar ile Savaşıyor
Bolu'da kar yağışı artıyor
Bolu'da kar yağışı artıyor
Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü
Bursa'da istinat duvarı yıkıldı: 4 araç zarar gördü
Bursa'da araba havuza düştü
Bursa'da araba havuza düştü
Erzurum'da feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erzurum'da feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
BUDO'nun 16 seferi iptal edildi
BUDO'nun 16 seferi iptal edildi
Balıkesir'de Faciadan Dönüldü
Balıkesir'de Faciadan Dönüldü