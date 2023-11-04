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Hatay'da 5 bina kontrollü yıkıldı

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Hatay'da 5 bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Akevler, Küçükdalyan ve Güneysöğüt mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kaynak:Haber Kaynağı

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