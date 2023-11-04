Hatay'da 5 bina kontrollü yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Akevler, Küçükdalyan ve Güneysöğüt mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.
Yurttan